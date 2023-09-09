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Kula ve Salihli belediye başkanları depreme yakalandı! Fas'tan yarın dönüyorlar son durumları nasıl?

Kula ve Salihli belediye başkanları depreme yakalandı! Fas'tan yarın dönüyorlar son durumları nasıl?

10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı nedeniyle bulundukları Fas'ta depreme yakalanan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın sağlık durumlarının iyi olduğu ve yarın yurda dönecekleri bildirildi.

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Kula Belediye Başkanı Tosun, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Zeki Kayda'nın da aralarında bulunduğu heyetle, Manisa'daki Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı'nı temsilen, Fas'ın Marakeş kentine gittiklerini belirtti.

Yerel saatle 23.11'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremi hissettiklerini anlatan Tosun, konakladıkları otelin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve geceyi açık alanda geçirdiklerini ifade etti.

Deprem gerçeğiyle Fas'ta da yüzleştiklerini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Çoğunluğu jeoloji alanında uzman olan delege üyeleriyle birlikte yakalandığımız deprem bize dünyanın her yerinde hayatın bir gerçeği olduğunu bir kez daha gösterdi. Burada bize daha çok dağlık bölgelerde ve eski yapılarda yıkımların olduğu yönünde bilgi verildi. Birlikte olduğumuz Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanımız Azmi Açıkdil, Jeopark koordinatörlerimiz Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. A. Serdar Aytaç ve burada bulunan yabancı delegasyon üyesi arkadaşlarımızın sağlık durumları gayet iyi, hepimize geçmiş olsun."

Tosun, daha önce planladıkları şekilde, yarın akşam Fas'tan uçakla yola çıkacaklarını bildirdi.

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