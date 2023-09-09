Belediye duyurdu: Öğrencilere okulun ilk 3 günü toplu taşıma ücretsiz olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 11 Eylül'den itibaren öğrencilerin şehir içi toplu taşımadan 3 gün ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

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Belediyeden yapılan açıklamada, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerin okullarına sorunsuz ulaşabilmesi için şehir içi toplu ulaşımın 11-13 Eylül'de ücretsiz olacağı bildirildi.

Bursa'da 600 bin öğrencinin 11 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için dersbaşı yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ile tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerinde ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulaması, Bursa şehir içi toplu taşıma sistemi ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik ve İnegöl'deki ilçe içi toplu taşıma sistemlerinde geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak. Öğrenciler, Bursakartlarını kullanarak ücretsiz uygulamadan yararlanabilecek."