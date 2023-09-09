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Eskişehir'de polis ekiplerinden operasyon! 8 şüpheli 3 tabanca, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de polis ekiplerinden operasyon! 8 şüpheli 3 tabanca, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ile yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphelilere yönelik yaptığı operasyonda 1’i ruhsatsız toplam 3 tabanca, 1 çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu ve 55 fişek ile yakalanan 8 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde, 8 şahısta 1 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek; 2 tabanca ve 53 fişek; bir miktar uyuşturucu madde ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan R.K yakalandı.

Adli mercilere sevk edilerek, haklarında işlem yapılan M.D.,A.B.,S.S.,A.O.,U.U.,U.K.,E.Y. ve R.K. isimli şahıslardan R.K. tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

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