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Ekmeğin içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Bir avuç dolusu...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekmeğin içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Bir avuç dolusu...

Tekirdağ Kapaklı'da bir büfeden ekmek alan vatandaş aldığı ekmeğin içinden çıkanlar karşısında şaşkına döndü.

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Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B, ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini görünce şok oldu.

“İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım”

Ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini gösterip sitem eden Onur B, “İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım. Bu tür yerlerin denetiminin sıklaştırılması gerek."

"Ama sonuçta burada bu ekmeği satan büfenin hiçbir suçu yok. Sonuçta büfe ekmeğin içini açıp bakamaz. Sıkıntı bu ekmeği getiren firmada” diye tepki gösterdi.

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