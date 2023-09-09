Diyarbakır'da kıraathanede çıkan kavgada boynundan bıçaklanan genç can verdi!

Diyarbakır'da kıraathanede otururken bilinmeyen bir nedenle tartışan iki kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönmüştü. Kavga esnasında boynundan bıçaklanan 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 2 şahıs, kıraathanede oturdukları esnada tartıştı.

Tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki Oktay Baran, ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Baran, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Baran hayatını kaybetti. Baran’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.