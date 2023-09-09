BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da kıraathanede çıkan kavgada boynundan bıçaklanan genç can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da kıraathanede çıkan kavgada boynundan bıçaklanan genç can verdi!

Diyarbakır'da kıraathanede otururken bilinmeyen bir nedenle tartışan iki kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönmüştü. Kavga esnasında boynundan bıçaklanan 27 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 2 şahıs, kıraathanede oturdukları esnada tartıştı.

Tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki Oktay Baran, ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Baran, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Baran hayatını kaybetti. Baran’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı! 4 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı! 4 kişi hayatını kaybetti
Belediye duyurdu: Öğrencilere okulun ilk 3 günü toplu taşıma ücretsiz olacak
Belediye duyurdu: Öğrencilere okulun ilk 3 günü toplu taşıma ücretsiz olacak
Eskişehir'de polis ekiplerinden operasyon! 8 şüpheli 3 tabanca, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ile yakalandı
Eskişehir'de polis ekiplerinden operasyon! 8 şüpheli 3 tabanca, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ile yakalandı
Kula ve Salihli belediye başkanları depreme yakalandı! Fas'tan yarın dönüyorlar son durumları nasıl?
Kula ve Salihli belediye başkanları depreme yakalandı! Fas'tan yarın dönüyorlar son durumları nasıl?
MHP'li Semih Yalçın Akşener'e: İki tane ilçe belediye başkanlığı için İP'in bütün haysiyeti ihaleye çıkarılacak
MHP'li Semih Yalçın Akşener'e: İki tane ilçe belediye başkanlığı için İP'in bütün haysiyeti ihaleye çıkarılacak
Hatay'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti yaşattı! 4 aracı biçti: 4 yaralı
Hatay'da kontrolden çıkan kamyonet dehşeti yaşattı! 4 aracı biçti: 4 yaralı
Maskeli çocuk hırsızları kaza bile vazgeçiremedi! Kaza yaptılar motosikleti çalıp öyle kaçtılar
Maskeli çocuk hırsızları kaza bile vazgeçiremedi! Kaza yaptılar motosikleti çalıp öyle kaçtılar
Mehmet Özhaseki açıkladı: Teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz
Mehmet Özhaseki açıkladı: Teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz
A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı! TFF açıkladı
A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı! TFF açıkladı
Burdur'da feci kaza! Şarampole devrilen traktörün sürücüsü altında kaldı
Burdur'da feci kaza! Şarampole devrilen traktörün sürücüsü altında kaldı
Şanlıurfa'da kadınlar meydan ortasında saç baş birbirine girdi!
Şanlıurfa'da kadınlar meydan ortasında saç baş birbirine girdi!
Mersin'de mağarada rahatsızlandı! ABD'li dağcı Mark Dickey'in son sağlık durumu
Mersin'de mağarada rahatsızlandı! ABD'li dağcı Mark Dickey'in son sağlık durumu