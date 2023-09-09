Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek ismi de duyurdular

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; TFF, Ermenistan maçının ardından yoğun bir şekilde eleştirilen Stefan Kuntz ile yolları ayırma kararı aldı.

Haberde; Stefan Kuntz'un yerine A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın getirileceği ifade edildi.

Ermenistan maçının ardından konuşan Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Şimdi tabii konu bugün için Stefan Kuntz değil. 2 puan kaybettik. Tüm teknik ekip, futbolcularımızla beraber kaybettik. Şu anda takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımı’nı çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlatacağız. Daha iyi günleri, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz.”