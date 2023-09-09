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Yetkilileri alarma geçiren olay! Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy 6 ay süreyle karantinaya alındı

Yetkilileri alarma geçiren olay! Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy 6 ay süreyle karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde sahibini ısıran at kuduz çıkınca, köy karantina altına alındı. Hayvan sahibi Ramazan Sarıduman yaşananları anlattı.

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Gerger’e bağlı Çobanpınar köyü sakinlerinden Ramazan Sarıduman, ahırında bulunan atı suya götürürken at kolundan ısırdı. Bunun üzerine Ramazan Sarıduman yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarmaya bilgi verildi. Ramazan Sarıduman’a kuduz aşısı yapılarak gerekli tedavi uygulandı.

Anormal hareketler sergileyen ve kendi kendini ısırmaya çalışan atın numuneleri Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gönderildi.

Köyün girişine tabela asıldı, camiden uyarı anonsu yapıldı

Numune sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine Çobanpınar köyü 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı. Köyün camisinden uyarı anonsu yapıldı. Köydeki hayvanlar aşılanmasına karar verilirken atın neden kuduz olduğu ise araştırılıyor.

"Kolumu ısırıp kaçtı"

Atın ısırdığı hayvan sahibi Ramazan Sarıduman, “At ahırda bağlıydı. Geldim ipini çözdüm, suya götürecektim. Üzerine semeri atacakken kolumu ısırıp kaçtı. Arkasından koştum, yakalayıp direğe bağladım. Ben doktora gittim aşımızı olduk. Yetkililere haber verdik. Hayvanın başını alıp götürdüler. Hayvan kuduz çıkmış. Atım bir yere gitmedi, bir temas falan yok. Atı tarlaya götürüp tarladan getiriyordum” dedi.

Köy 6 ay süreyle karantinaya alındı

Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feti Gürbüz ise tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Çobanpınar köyünde bir atın anormal hareketler sergilemesi üzerine alınan ihbar ile bölgeye hemen veteriner hekim arkadaşlarla intikal ettik. Alınan materyaller, Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gönderildi. Sonuç, kuduz pozitif çıktı. Biz de o sonuca istinaden zabıta komisyon kararlarımızı aldık, idari ve fenni tedbirlerimizi alacağız. Bilindiği üzere kuduz insana bulaşma ihtimali de olan bir hastalık. Onun için bu bölgeyi 6 aylık karantinaya aldık. Hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladık. Bölgedeki tüm kedi ve köpekleri kuduz aşısıyla aşılayacağız” ifadelerini kullandı.

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