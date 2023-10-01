Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni anayasa konusuna büyük önem verdi ve tüm partilere ve toplum kesimlerine çağrıda bulundu. "Önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var" dikkat çeken Erdoğan'ın mesajı kısa sürede gündem oldu. Erdoğan'ın bu çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt geldi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında yeni anayasa konusu gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakları ortakları yeni ve sivil bir anayasa yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini sık sık dile getiriyor. Son olarak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki vurgular ses getirdi.

Erdoğan: Hepimizin en öncelikli sorumluluğu

Meclisin yeni yasama yılına başlangıç töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi mevcut anayasanın kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. Bu anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi, yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında anayasayla ilgili çağrısını dile getiren Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'önce kendileri uysunlar' yanıtı

Genel Kuruldaki toplantının ardından Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu: Çağrıyı yapanların önce anayasaya uyması lazım.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Genel Kurul'u takip eden Kılıçdaroğlu, ardından Meclis'teki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü. Genel başkanlar, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.