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Azerbaycan, Ankara'daki terör saldırısını kınadı!

Azerbaycan, Ankara'daki terör saldırısını kınadı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

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Bakanlığın X hesabından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısının önündeki terör saldırısına ilişkin açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı yakınında gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçim ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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