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249 metre yükseklikteki baraj üzerinde voleybol oynadılar!

249 metre yükseklikteki baraj üzerinde voleybol oynadılar!

Artvinspor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Artvin'deki 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nın gövde betonu üzerinde voleybol oynadı.

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İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulu Deriner Barajı'nın gövdesinde etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Artvinspor'un oyuncuları, barajın 249 metre yüksekliğindeki gövdesi üzerinde hazırlanan alanda bir süre voleybol oynadı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, gazetecilere, hafta dolayısıyla il genelinde farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Hafta boyunca bisiklet, dağcılık, yürüyüş, yoga gibi çeşitli spor etkinlikleri yaptıklarını belirten Başköylü, "Son etkinliğimiz voleybol. Artvin barajlarıyla enerjide önemli bir kent. Enerjiyi, barajları sporla entegre etmek adına bugün buradayız. Hem Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner'i hem ilimizi tanıtmak hem de spor farkındalığı oluşturmak açısından buradayız." dedi.

Sporculardan Canan Özgül Aksoy ise ilk defa beton üstünde ve bu kadar yüksekte voleybol oynadığını ifade ederek, "Hava çok güzeldi, esinti yoktu. Güzel bir etkinlik oldu bizim için de. Takım olarak böyle bir yerde bulunmaktan çok keyif aldık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Oyunculardan Öykü Melek Binici de barajın gövde betonu üzerinde voleybol oynamaktan çok keyif aldıklarını dile getirdi.

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