Fenerbahçe durdurulamıyor! Çaykur Rizespor engelini rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı ve yılına kayıpsız devam etti.

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Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ligde oynadığı ilk altı maçta altı galibiyet alan sarı - lacivertliler mücadeleye yüksek bir tempoyla başladı.

Henüz üçüncü dakikada Dusan Tadic'in kale alanına gönderdiği topu, bu sezon attığı gollerle dikkatleri çeken Symanski düzgün ve sert bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

Fenerbahçe erken gelen bu golün ardından rakip kalede baskı kurmaya ve pozisyon üretmeye devam etti.

Livakovic'ten kritik kurtarış

Karşılaşmanın 23. dakikasında Rizespor hızlı hücuma çıktı. Sağ kanattan arka direğe gönderilen topu Varesanvoc göğsünde yumuşattıktan sonra sert bir şekilde yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı. Livakovic bu pozisyonda gole izin vermedi.

Fenerbahçe'nin ikinci golü VAR'a takıldı

38. dakikada Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Fred'in yerden kale alanına gönderdiği topu Dzeko filelere gönderdi. Pozisyonun ardından Hakem Cihan Aydın'a pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. VAR ekranında pozisyonu izleyen Hakem Aydın, pozisyonun başlangıcında rakibinden topu kapan Osayi Samuel'in elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

İrfan Can yine sahnede

Fenerbahçe ikinci yarıya da golle başladı. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu Rizespor savunması sektirdi. Bu topu kontrol eden İrfan Can Kahveci'nin şutunda top filelere gitti.

Fenerbahçe bu galibiyetle ligde yedi yedi yaparak puanını 21'e yükseltti ve Galatasaray'ın iki puan önünde zirvede yer aldı. 11 puanla Rizespor ise yedinci sırada bulunuyor.