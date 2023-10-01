Meclis’te yeni yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör saldırısına ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa ve ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda bir açıklama yaptı. Ankara'da sabah saatlerindeki terör saldırısına ilişkin ilk kez konuşan Erdoğan, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır." dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

Yeni yasama yılında bu çatı altında milletimize hizmet verecek tüm milletvekillerine başarılar diliyorum. Sizlerden milli ülkümüz olan Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır fikri eserler bekliyoruz.

Ülkemizi cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturma görevimiz var. Türkiye’yi 12 Eylül’de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. 41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20’den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın, 2023 Türkiye’sini taşıyamadığı açıktır.

Yeni anayasa meselesi 10 yılı aşkın süredir, ülkemizin ve meclisimizin gündemindedir. Cumhur İttifakı olarak 2021 yılında önce kendi hazırlıklarımızı yaptık, ardından diğer siyasi partileri de kendi hazırlıklarını yapmaya davet ettik. Maalesef bu samimi davetimiz karşılık bulmadı. Lafa gelince sürekli darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen biz ümidimizi kaybetmedik.

Tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla, yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Yeni anayasayla birlikte, yönetim sistemi tartışmalarını ilanihaye sona erdirme fırsatı bulacağız.

"Alçaklar emellerine ulaşamamıştır ve asla da ulaşamayacaktır"

İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Alçaklar emellerine ulaşamamıştır ve asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Atacağımızı yeni adımlar sadece hazırlık zaman ve ortam meselesidir. Bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan eksik olmasın diyoruz. Bu ülkede bir daha FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi benzer örgütlerin yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değil.

Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz.

"Yeni şartlara tahammülümüz kalmadı"

Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk ama onlar verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini tutmadı. Lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi niyetleri varsa kendi bilecekleri iştir. Yeni şartlara tahammülümüz kalmadı. Vize başta olmak üzere haksızlıklarından dönerlerse, yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, bizden bir beklentiye girme hakkını kaybederler. Biz demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kophengah Kriterleri’ni gerekirse Ankara kriterleri yapar yine yolumuza devam ederiz.

AİHM’e FETÖ tepkisi

Avrupa Konseyi’nin bir kurumu olan AİHM’in verdiği son kararlar adeta bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları, beyhude yere heveslenmesinler. Mahşeri vicdanda zaten mahkum olan FETÖ’cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz. Türkiye bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsaade etmeyecektir. Bir kez ihanet eden, her zaman ihanet eder.

Bize demokrasi dersi verenler bünyelerini zehirli sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı karşısında üç maymunu oynuyorlar. Bize bir adım gelene biz koşarak gideriz. Yeter ki Türkiye'nin egemenlik haklarına büyük bedeller ödeyerek kazanımlarına, kırmızı çizgilerine saygı duyulsun. Haksızlıklar karşısında durmayacağız. Vesayetin her türlüsüne karşı bundan sonra da gerekirse göğsümüzü siper edeceğiz. Meclisimizin yeni yasama yılının yeni bir işbirliği ruhuna kapı aralamasını ümit ediyorum.