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Suudi Arabistan Ankara'daki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı!

Suudi Arabistan Ankara'daki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı!

Suudi Arabistan, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, terörizmi ortadan kaldırmayı ve finansman kaynaklarını kurutmayı amaçlayan tüm çabalara desteğini yineledi.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerine yer verilerek, Suudi Arabistan'ın her türlü şiddet, terörizm ve aşırıcılığı tamamen reddettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın terörizmi, aşırıcılığın her biçimini ve tezahürünü ortadan kaldırmayı ve finansman kaynaklarını kurutmayı amaçlayan tüm çabalara desteğinin yinelendiği açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

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