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Fethiye'de iki zodyak botu çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Fethiye'de iki zodyak botu çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışmasıyla feci kaza meydana geldi. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybeden kişinin Betül Çimen olduğunu belirledi. Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışmasıyla feci kaza meydana geldi. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayatını kaybeden kişinin Betül Çimen olduğunu belirledi. Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Göcek açıklarında iki zodyak botun çarpıştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Betül Çimen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Burak Uğur, sahil güvenlik ekibince karadaki ambulansa ulaştırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sahil güvenlik ekiplerince kazaya karışan diğer botun sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

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