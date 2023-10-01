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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarı geçti! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarı geçti! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın gece saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra da etkili olmaya devam ederek yarın gece saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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