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Ayvalık açıklarında 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde adeta ölüme terk edilen 149 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

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Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda, Ayvalık açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine kurtarma çalışması için bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Son olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan unsurları tarafından açık denizde adeta ölüme terk edilen ve Türkiye Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, insani yardımın ardında İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.

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