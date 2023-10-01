Ankara'daki terör saldırısına siyasilerde art arda tepki yağdı! Kim ne dedi?

Teröristler başkent Ankara'da bombalı saldırı düzenleyerek İçişleri Bakanlığı binasını hedef aldı. Terör saldırısı sonrası siyasiler ve hükümet yetkililerinden peş peşe mesajlar geldi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılına başlamasına saatler kala Çankaya Kızılay'da teröristler tarafından bombalı saldırı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Saldırı sonrası siyasilerden ve hükümetten tepkiler geldi. Gelen mesajlar şu şekilde:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Ankara’da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ankara’da, TBMM, İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz yakınında Gazi Meclisin açılacağı bu günde gerçekleştirilen hain ve kahpe bombalı saldırıyı şiddetle lânetliyor, saldırıda hafif yaralanan 2 polis memuru kardeşimize ve içişleri-emniyet camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: İçişleri Bakanlığı’na 2 terörist tarafından bombalı ve roketatarlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Teröristler öldürülmüştür. İçişleri Bakanlığımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ederim.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı eyleminde bulunan 2 teröristi lanetliyor, hafif şekilde yaralanan polis memurlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Teröre lanet olsun. Ankara'da İçişleri Bakanlığımıza yönelik terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü beladan muhafaza eylesin.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan Emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Allah beterinden saklasın.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütleri ve destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar emellerine muvaffak olamayacaktır. Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Emniyet Teşkilatımıza geçmiş olsun. Teröre hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ise HaberTürk canlı yayınında patlamayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Üzücü bir haberle sabaha başladık. Bugün Meclisimizin yeni yasama yılına başlama günü. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bizi sindirmeye yönelik, demokrasimizi ve devlet sistemimizi korkutmaya yönelik bir girişim ama asla başarılı olamayacaklar. Emniyet güçlerimiz gerekli müdahalelerini yaptı."