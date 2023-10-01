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Trabzon'da 5 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı!

Trabzon'da 5 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı!

Trabzon’un Araklı ilçesi Bahçecik mevkiinde Karadere’ye 5 bin adet kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı.

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, Trabzon İl Müdürü Akif Ümüzer, öğrenciler, muhtarlar ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte kırmızı benekli doğal alabalık yavruları Karadere’ye bırakıldı.
TTSO Başkanı Erkut Çelebi, doğal yaşamı korumanın önemine dikkat çekerek, “Bu anlamda akarsularımızdaki balık popülasyonunun devamı ve artması için önemli çalışmalar yapılıyor. Karadere’ye de 5 bin adet yavru alabalık bıraktık. Çalışmaları sürdüren arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, Altındere Vadisindeki tesislerinde yavru alabalıkların üretildiği ve ağırlıklı olarak bölgedeki akarsulara bırakıldığını belirterek, “2023 yılı içinde 2 milyon 200 bin adet yavru alabalık üretildi ve akarsulara bırakıldı. Karadere’ye de 5 bin adet 9 aylık kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı. Akarsularımızdaki alabalık sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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