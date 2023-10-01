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Antalya Muratpaşa'da Kardeş Türküler gecesi

Antalya Muratpaşa'da Kardeş Türküler gecesi

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali’nde, 30’uncu sanat yılını geride bırakan Kardeş Türküler sahne aldı. Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini seslendiren Kardeş Türküler’e Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran binler halaylarla, oyunlarla eşlik etti.

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Memleket özlemi çekenlerin, doğduğu ve doyduğu yeri unutmayanların festivali 7. Yöreler Renkler Festivali, 6’ncı gününü Güneydoğu Anadolu Gecesi’yle geride bıraktı. Bu yıl “Türkiye’miz hepimizin” sloganıyla düzenlenen festivalde 72 hemşeri, kültür ve dayanışma derneği, kentlerinin yemekleri, el sanatları, halk oyunları, doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

"Buluşup kaynaşmak çocuklarımıza güven veriyor"

Gecede Belediye Başkanı Ümit Uysal, önce Adıyamanlılar Derneği’yle çiğköfte yoğurup ikram etti, ardından “Komşularım” diye seslendiği Muratpaşa sakinleriyle el ele verip halay çekti. Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada ise Yöreler Renkler Festivali’nin bir kültür artezyeni olduğunu söyledi. Uysal, “Hep böyle buluşalım, kaynaşalım. Buluşup kaynaşmak çocuklarımıza güven veriyor. Bu festival ve bunun gibi çalışmalarımız hep devam edecek. Bu çalışmalar döktüğümüz asfalt, yaptığımız binalar, fiziksel mekan düzenlemelerimiz kadar önemli. Hatta daha da önemli” diye konuştu.

Yöreler Renkler Festivali’nde Güneydoğu Anadolu Gecesi, 30’uncu sanat yılını kutlayan Kardeş Türküler konseriyle devam etti. Kardeş Türküler’in Anadolu coğrafyasının dört bir yanından seslendirdiği türkülere Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nı dolduran binler halaylarla, oyunlarla eşlik etti.

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