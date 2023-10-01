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İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı

İmamoğlu barajlardaki son durumu açıkladı: Barajlarımız 7 milyon metreküp su topladı

İstanbul güne sağanak yağmurla uyandı. Dün akşam sağanak yağış öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajlardaki son durum hakkında bilgiler verdi. İmamoğlu, "Şu ana kadar 7 milyon metre küpe yakın bir suyu, barajlarımız toplamış durumda sadece şu son iki günde. Bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici" ifadelerini kullandı.

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Meteoroloji 43 kente sarı ve turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verirken İstanbullular ise bu sabaha kuvvetli yağışla başladı. Dün akşam sağanak yağış hakkında uyarılar ve açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, barajlardaki son durum hakkında da bilgiler verdi.

Kuvvetli sağanak için 5 binin üzerinde kadronun sahada hazır bulunacağını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu ana kadar 7 milyon metre küpe yakın bir suyu, barajlarımız toplamış durumda sadece şu son iki günde. Bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici. Umut ediyorum ki bu yağışlar, yine barajlarımıza pozitif etkisi yüksek şekilde olacaktır" ifadelerini kaydetti.

Kentin bazı bölgelerinde metrekareye 100 kilogramı aşacak biçimde yağış düşeceği uyarısında bulunan İmamoğlu, “Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görüyor arkadaşlarım. 'Metrekareye 100 kilo' derken bunun anlamını daha netleştirmek adına şöyle ifade etmek isterim. Örneğin İstanbul'un bazı ilçeleri, bugüne kadar son iki yağışta yağan yağmurun üstüne böyle bir yağış daha aldığı takdirde, normalde ortalama bir yılda alacağı yağışı oralar 3 günde almış olacak" dedi.

 7 milyon metre küpe yakın bir suyu, barajlarımız toplamış durumda

5 binin üzerinde kadro ile İBB'nin sahada olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Toplamda araç ve iş makinası sayımız da 2 bin 83 olacak. Yönetici arkadaşlarım da bu kumanda masasından gerekli müdahaleleri yapıyor olacaklar ve takibi yapıyor olacaklar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, barajlar hakkında son durumu şu sözlerle aktardı:

"Şu ana kadar 7 milyon metre küpe yakın bir suyu, barajlarımız toplamış durumda sadece şu son iki günde. Bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici. Umut ediyorum ki bu yağışlar, yine barajlarımıza pozitif etkisi yüksek şekilde olacaktır. İstanbul'umuzu Allah korusun. Mücadelemizi birlikte vereceğiz. İnşallah yarın sabah sadece bereketi konuştuğumuz bir sabaha uyanmış olalım"

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