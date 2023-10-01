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9 ile meteorolojiden gökgürültülü sağanak uyarısı!

9 ile meteorolojiden gökgürültülü sağanak uyarısı!

Meteorolojiden Erzincan ve çevre illeri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; yapılan uyarıda, ”Bugün Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Beklenen yağışlar dolayısıyla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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