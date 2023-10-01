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Araç kiralama şirketi araçlarla birlikte yandı! Milyarlık zarar oluştu!

Araç kiralama şirketi araçlarla birlikte yandı! Milyarlık zarar oluştu!

Milas-Bodrum yolu üzerinde bulunan bir araç kiralama firmasına ait iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iş yeri içeride bulunan araçlarla birlikte yandı. Maddi hasarın milyarlarla ifade edildiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Milas sınırları içerisinde yer alan Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinde henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için adeta zamanla yarışırken, yangının meydana geldiği iş yeri içerisindeki kiralık araçlarla birlikte yandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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