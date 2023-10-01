Deprem konutlarının verileceği tarih belli oldu! Bakan Özhaseki açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin enerji yatırımlarının tanıtımı ve bin adet kombi dağıtım törenine katıldı. Bakan Özhaseki, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık sözü dinlenen bir ülke olduğunu ve gidilen yerlerde birçok devlet başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için sırada beklediklerini söyledi.

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Özhaseki, "1 hafta kadar önce Birleşmiş Milletler Toplantıları için Amerika'ya gittik. Orada gördüğümüz manzara şuydu; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gördüğümüz bir iki manzaradan bahsedeceğim. Birleşmiş Milletler'in malum binasının tam karşısında yüksek bir bina var; üzerinde Türk bayrağı dalgalanıyor 'Türk Evi' yazıyordu. İftihar ettik. Bütün toplantılarımızı Türk Evi'nde yaptık. Cumhurbaşkanımızla görüşebilmek için birçok devlet başkanı randevu istediler, kuyrukta bekliyorlardı. Bütün randevuları 4-5 gün içerisinde cumhurbaşkanımız bitiremeyince bazı bakan arkadaşlarımızı Amerika'da bıraktı görüşmeleri tamamlamak için. Orada flaş bir ülke vardı, o da Türkiye'ydi.

Genel kurulda cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı; iki tane şey çok önemliydi. Birisi mazlum milletleri dikkate alarak herkese dönüp 'daha adil bir dünya mümkündür' diye başlayan bir konuşma yaptı. Oradaki emperyalist güçlerin gözünün içine baka baka 'dünya 5'ten büyüktür' diyeceksiniz ve 'daha adil bir dünya mümkündür' diyerek konuşma yapacaksınız. Bütün mazlum ülkeler alkışlıyordu. Çok şükür Türkiye sözü dinlenen ve gittiği her yerde hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Libya ile anlaşmalar yaptığımızda bazıları hiç anlamadılar. 'Ne işimiz var Libya'da' demeye başladılar. Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyacaktık? Şimdi oradaki haklarımızı da koruduk. Azeri kardeşlerimizin imdadına da yetiştik. Yıllarca zulüm altında işgal ettikleri topraklardan onların sökülüp atılması, Türk yurdunun bağımsızlığına kavuşması kolay bir iş değildi" dedi.

Kahramanmaraş depreminin ardından yapılan konutların önümüzdeki aydan itibaren depremzedelere verileceğini aktaran Bakan Özhaseki, "İçeride de büyük bir mücadele veriyoruz. 6 Şubat'ta 9 saat arayla 7'nin üzerinde iki deprem. 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insanımız zarar gördü, 680 bin konut yıkıldı, 170 bin de iş yeri yıkıldı. Oralarda neredeyse 4 tane daha Kayseri yapılması lazım. Bu hasarın altından kalkmak kolay değil. İlk günden itibaren cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valilerimiz ayaktaydı, herkes iş başındaydı. Çok şükür şimdi de yaraları sarmak adına 200 binden fazla ihale yaptık. Konutlar zaten bitmek üzere, önümüzdeki aydan itibaren depremzede vatandaşlarımıza vereceğiz. Bir taraftan 'Yerinde dönüşüm projesi' başlattık, bir taraftan meydan projelerine başladık. Oradaki kardeşlerimiz yurtlarına kavuşup huzurla evlerine oturuncaya kadar gece gündüz demeyeceğiz, çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünya üzerinde deprem riski en yüksek olan 5 ülkeden biri olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu ülke deprem ülkesi. bugün oraya gelmiş olabilir, yarın başka yere gelebilir. Dünya üzerinde Himalaya'lardan Alplere doğru giden çizgide 5 tane riskli ülke var, birisi Türkiye. En riskli 5 ülkeden birisi Türkiye. Bizim denizlerimizde ve karalarımızda son 100 yılda 6 ve üzeri büyüklükte deprem sayısı 226. Yani her sene 2 veya 3 tane yıkıcı deprem oluyor bu memlekette. Ölen insanımız 130 bin civarında. Bu yaraları beraber saracağız. İyi günde de kötü günde de bir olarak önümüze bakacağız."