Yüzlerce insanın öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu

IRAK'ta yüzlerce insanın öldüğü ve yaralandığı düğünde evlenen çift ilk kez konuştu. Damat Revan "Biz sıcaklığı hissettik. Tavan birkaç saniye içinde eridi" dedi.

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Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül akşam düzenlenen düğünde çıkan yangında 113 insan yaşamını yitirmiş, en az 150 davetli de yaralı olarak kurtarılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre korkunç olayla ilgili soruşturma devam ederken en mutlu günlerinde bir faciayla karşı karşıya kalan çift ilk kez konuştu. İngiliz Sky News’e konuşan 27 yaşındaki damat Revan ve 18 yaşındaki gelin Haneen yaşadıklarını anlattı.

Genç çift, içlerinin öldüğünü söylerken gelinin annesi ve ağabeyinin öldüğü, babasının ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu kaydedildi. Bir trajediyle sonlanan düğünü düzenleyen Revan, “15 aile üyemizi kaybettim. Haneen de 10 yakınını kaybetti. Eşim konuşamıyor” ifadesini kullandı.

Revan, “Bu kadar, artık burada yaşayamayız. Ne zaman biraz mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor ve mutluluğumuzu yok ediyor. En iyisi bırakmak. Evet burada oturuyoruz ve hayattayız ama içimiz hissizleşti. İçimiz öldü” dedi.

Gelinin bacağını ezdiler

Revan, “Yangının tavandan çıktığını düşünüyorum. Bir kısa devre olmuş olabilir bilmiyorum. Tavandan başladı ve biz sıcaklığı hissettik. Tavan birkaç saniye içinde eridi” dedi. Yangını fark edince gelinlik içindeki eşini alıp mutfak kapısından girdiklerini söyleyen Revan, bu sırada mekandan kaçmaya çalışanların eşinin bacağını ezdiğini söyledi.

İngiliz medyasına konuşan Revan, mekanda tek bir yangın söndürme tüpü olduğunu ve onun da çalışmadığını belirtti. Revan, “Akrabalarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz gitti. İki gün önce Haneen’in amcasını ve iki kızını gömdük. Dün onun diğer amcasını gömdük. Bugün onun kardeşi ve annesini gömdük” dedi.”