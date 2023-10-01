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Resmi Gazete'de yayınlandı! Belediye Başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu! Bugün son gün

Resmi Gazete'de yayınlandı! Belediye Başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu! Bugün son gün

Yerel seçimlerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, yeni belediye başkanları 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimle belli olacak...

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Siyasi partiler belediye başkanı adaylarını belirleme ve ittifak görüşmelerini sürdürürken, yerel Seçimlerin 31 Mart'ta yapılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

Seçmen kütüğü yenilemek için son gün

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden (bugün) YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

Güncelleme yapmak isteyen şahsen başvuracak

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimi ile ilgili seçmen kütüklerinin güncellenmesi konusunda yapılan yasal değişiklikler nedeniyle yeni bir karar aldı. Buna göre, 1 Ekim’den itibaren adresi değişecek olan seçmenler, seçim döneminde muhtarlıklarda askıya çıkacak seçmen listelerinde güncel bilgilerinin yer almasını istiyorlarsa, nüfus müdürlüğü ve ilçe seçim kurullarına bizzat başvurmak zorunda olacak. Bu değişikliği güncel olarak yapmayanlar, seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra da değişiklik için başvuruda bulunabilecek.

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