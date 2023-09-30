İzmir açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı, 363 düzensiz göçmen kurtarıldı.Abone ol
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda yurt dışına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekipler, 65 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun ve Seferihisar açıklarında, lastik bot ve can salı ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen 363 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.