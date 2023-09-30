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Wilfried Zaha, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı

Wilfried Zaha, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Ankaragücü maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

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Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken sarı-kırmızılılarda beraberliği getiren gol Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’dan geldi.

Müsabakanın 56. dakikasında sol tarafta topu alan Zaha’nın rakiplerini geçerek ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

İlk golünü attı

Bu sezon ilk 11’de görev alan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Zaha 74. dakikada yerini Sergio Oliveira’ya bıraktı.

"Kazandığımız için mutluyum"

Maçın ardından ise yıldız futbolcu açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Zaha, şu ifadeleri kullandı:

Dakika alıp, kendime güvenimi kazanmaya çalışıyorum. Önemli olan gol değil, takımın kazanması. Kazandığımız için mutluyum.
"Dakika aldıkça, performansım gelişecek"

"Zaha'nın yüzde kaçı sahada?" sorusuna yıldız oyuncu, şu yanıtı verdi:

Bilmiyorum. İnsanlar %100 olduğumda kendileri görecek. Dakika aldıkça, performansım gelişecek.

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