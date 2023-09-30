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Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'yle mücadele edecek.

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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk edecek.

Galatasaray 0-0 Ankaragücü (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen'de oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas

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