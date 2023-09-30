Galatasaray - Ankaragücü maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'yle mücadele edecek.Abone ol
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk edecek.
Galatasaray 0-0 Ankaragücü (CANLI SKOR)
Ali Sami Yen'de oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Ankaragücü: Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Hayrullah, Morutan, Djokanovic, Kaan, Rodrigues, Bajic, Cephas