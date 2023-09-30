Stefan Kuntz ülkesine döner dönmez Türkiye'ye salladı! Tartışma yaratacak sözler...

A Milli Takım'daki görevinden alınan teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesi Almanya'da verdiği röportajda Türkiye hakkında konuştu. Takımdan gönderilmesinde medyanın rolünün büyük olduğunu belirten Kuntz, ''Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor.'' dedi.

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A Milli Takım'da geçtiğimiz hafta kan değişikliğine gidilmiş ve Stefan Kuntz ile yollar ayrılırken göreve Vincenzo Montella getirilmişti. EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan beraberliği ve hazırlık maçında Japonya'ya karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası görevine son verilen Kuntz, ayrılık sonrası ilk röportajını Almanya'da verdi.

ARD Televizyonu'nun bölgesel kanalı Saarländischer Rundfunk'un Youtube kanalında yayınlanan röportajda Kuntz şunları söyledi:

"Türkiye'de bunu görmek zor"

"Görevden alınmamda Türk medyasının çok büyük bir rolü oldu. Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor. Sosyal medyayla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor."

"Henüz bir neden bulamadılar"

Beni göreve getiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Zamanla güven ilişkisi olmadığı, destek olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden gizliden gizliye zaten bunu bekliyordum. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık. Benim Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınmam için bir neden bulmak zor. Ve henüz bir neden bulamadılar.