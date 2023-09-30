BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri'nden ABD'deki Ermeni grupların saldırgan girişimine sert tepki

Dışişleri'nden ABD'deki Ermeni grupların saldırgan girişimine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısına tepki gösterdi.

Abone ol

Bakanlık, Güney Kaliforniya Üniversitesinde düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların etkinliğe katılanlara saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kaliforniya Üniversitesinde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) eş ev sahipliğinde 29 Eylül'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansa katılan yetkililerin radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alındığı, sözlü ve fiziki tacize uğradığı belirtildi.

"Gerekli hukuki süreç başlatılacak"

ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Biriminin (LAPD) gerekli güvenlik önlemlerini alarak üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır.

Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır."

ABD'nin Los Angeles şehrinde radikal Ermeni gruplar, 29 Eylül'de YEE ve USC Annenberg Gazetecilik Okulu ortak sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta katılımcılara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başlamıştı.

Polis tarafından salondan çıkartılan grup, konferans süresince dışarıda gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalışmıştı.

Konferansın sona ermesinin ardından programın katılımcıları, dışarıda Ermeni radikal grupların fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ABD'de düzenlenen konferansta Ermeni grubu Türk konuşmacılara saldırdı
Foto Galeri ABD'de düzenlenen konferansta Ermeni grubu Türk konuşmacılara saldırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de her 5 kişiden ikisi o hastalık yüzünden ölüyor!
Türkiye'de her 5 kişiden ikisi o hastalık yüzünden ölüyor!
Kahramanmaraş’ta belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı
Kahramanmaraş’ta belediye otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Çağrı, futbol aşkıyla kanseri yendi
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Çağrı, futbol aşkıyla kanseri yendi
Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Eskişehir ve Kütahya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
İzmir’de kilometrelerce TEKNOFEST kuyruğu oluştu
İzmir’de kilometrelerce TEKNOFEST kuyruğu oluştu
Trabzonspor-Pendikspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor-Pendikspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)
Konya'da kontrolden çıkan traktör devrildi!römorktaki arpa yola saçıldı
Konya'da kontrolden çıkan traktör devrildi!römorktaki arpa yola saçıldı
Sivasspor-Hatayspor maçında gol sesi çıkmadı
Sivasspor-Hatayspor maçında gol sesi çıkmadı
Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi! Şehri su bastı
Yozgat'ta sağanak yağış yolları göle çevirdi! Şehri su bastı
Yuval Noah Harari’den korkutan yapay zeka değerlendirmesi!
Yuval Noah Harari’den korkutan yapay zeka değerlendirmesi!
Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı
Karabağ'daki sözde rejimin eski dışişleri bakanı Davit Babayan yakalandı
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 futbolcu listede yok
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 futbolcu listede yok