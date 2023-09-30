İzmir’de kilometrelerce TEKNOFEST kuyruğu oluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir’in dördüncü gününde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

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İzmir’de düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji fuarı TEKNOFEST’te 4. gün heyecanı yaşanırken, İzmirliler hafta sonunu da fırsat bilerek etkinlik alanında yoğunluk oluşturdu. Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'e akın eden İzmirliler, festivalin dördüncü gününde de alanda kurulu olan stantları gezme fırsatı bulacak.

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

İzmir Çevreyolu ve özellikle Bayraklı istikametinden Çiğli yönüne giden Anadolu Caddesi’nde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ağır akan trafikte zaman zaman da kazalar meydana geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu ise havandan görüntülendi.

Festivalde yarın son gün

Festivalin ilk gününden bu yana İzmirlilere duygu dolu ve heyecanlı anlar yaşatan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde gösteriler sunmaya devam edecek. Öte yandan, bu yılın son festivali olan İzmir TEKNOFEST yarın itibariyle sona erecek.