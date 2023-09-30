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Konya'da kontrolden çıkan traktör devrildi!römorktaki arpa yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da kontrolden çıkan traktör devrildi!römorktaki arpa yola saçıldı

Konya Kulu2da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arpa yüklü traktör devrildi. Römorkta yüklü olan arpa yola saçıldı, yol trafiğe kapandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kulu'ya bağlı Tuzyaka Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'nün kullandığı 42 GB 296 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yola yan yatan römorkta yüklü arpa yola saçılırken, herhangi bir yaralanan olmadı, yol trafiğe kapandı. Devrilen traktör vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Yola saçılan arpanın başka bir römorka yüklenmesinin ardından trafik akışı tekrar sağlandı.

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