Silah sesini duyan mahalleli polise koştu! 27 yaşındaki genç, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu

Malatya Battalgazi'de silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri 27 yaşındaki bir genç, ikametinde göğsünden silahla vurulmuş halde buldu.

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Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K.’nin (27) ailesiyle birlikte yaşadığı ikamette tek el silah sesi duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler A.K.’yi göğsünde silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrollerde şahsın intihar ettiği değerlendirilirken, A.K.’nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.