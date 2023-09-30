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Edirne'de feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 3 yaralı

Edirne Kapıkule yolunda kontrolden çıkan 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Edirne'den Kapıkule yolu Mehmet Müezzioğlu Köprüsü istikametine seyir halindeki S.A. yönetimindeki 06 L 3771 plakalı otomobil ile İ.A kadın sürücü yönetimindeki 39 EK 322 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Feci kazada araç sürücüleri S.A., İ.A. ve yanında yolcu olarak bulunan Z.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücüsü ve diğer iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazanın ardından tek şeride düşürülen yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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