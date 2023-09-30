Küçükçekmece'de tekstil atığı dolu kamyonet devrildi! 2 kişi yaralandı
İstanbul Küçükçekmece'de kontrolden çıkan tekstil atığı dolu kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken orbaların etrafa saçılması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.Abone ol
D-100 kara yolu Avcılar istikametinde seyir halindeki Ali G'nin kullandığı 35 ANC 982 plakalı tekstil atığı yüklü kamyonet Küçükçekmece mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan kamyonet yan yola geçerek devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Devrilen kamyonetin kasasındaki tekstil atığı bulunan torbaların etrafa saçılması nedeniyle yan yolun Avcılar istikametindeki trafik akışında aksama yaşandı.