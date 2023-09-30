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Ehliyet sınavında kopya için dinleme düzeneği kurmuşlar!

Ehliyet sınavında kopya için dinleme düzeneği kurmuşlar!

Ehliyet sınavında kopya çekmek için ses düzeneği kuranlar, Mersin polisi tarafından yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavında gizli cihaz yardımıyla kopya çekilmesi olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Suphi Öner Öğretmenevi e-sınav merkezindeki sınavdan çıkan M.S.’nin üzerinde kurulu gizli cihazı araba arkasında çıkartmaya çalıştığı görülen H.E. ile N.M. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken, cep telefonlarında yapılan ön incelemede şahısların benzer şekilde çok sayıda kişinin sınavı usulsüzce geçmesini sağladığı tespit edildi. Daha önce yine gizli cihazla sınava girmeye çalışırken yakalanan şüpheli Ç.S'ye canlı teşhis işlemi yaptırırken, şahıs kendisine cihazı yerleştiren kişiler olarak gözaltındaki şüphelileri teşhis etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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