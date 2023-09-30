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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, İsveç'te Erdoğan'ı hedef alan provokasyona tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten, İsveç'te Erdoğan'ı hedef alan provokasyona tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin yakılıp provokasyon düzenlenmesine tepki göstererek, "İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır."dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırıların Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapıldığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."

"İsveç bu saldırılardan sorumludur"

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