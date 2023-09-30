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Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Ağustos'ta menisküs nedeniyle ameliyat olan ve hafta başında çıktığı idmanda yeniden sakatlanan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

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Real Madrid'de bir kez daha sakatlanan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Braga maçında oynama ihtimali var

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

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