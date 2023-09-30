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FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen şahıs Adana'da yakalandı

FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen şahıs Adana'da yakalandı

ADANA'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla polis memurluğundan ihraç edilip, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç polis memuru İsmet Özer’in (54) yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün, başka bir ile kaçma hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, Çukurova ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Adresinde bulunmayan Özer, otoyola giriş yaptığı sırada otomobilinin içinde yakalandı. Özer’in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özer, önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

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