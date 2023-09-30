Meteoroloji, Valilik ve AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı! 17 kent için 'sarı' alarm

İstanbul Valiliği uyardı: Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.