BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

7 senedir aranan FETÖ firarileri yakalandı!

7 senedir aranan FETÖ firarileri yakalandı!

Zonguldak'ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi karı koca, polis ekiplerince yakalandı.

Abone ol

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2016 yılından itibaren firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ve mahrem imamlar K.Ç. (41) ve eşi R.Ç (37) yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Malatya'da yakalanan her iki şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK tarifeleri belirledi! İşte ekim ayı elektrik fiyatları!
EPDK tarifeleri belirledi! İşte ekim ayı elektrik fiyatları!
Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak!
Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak!
Maltepe'de bir AVM'de yangın çıktı
Maltepe'de bir AVM'de yangın çıktı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye Sırbıstan'ı 3-1 yendi!
Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye Sırbıstan'ı 3-1 yendi!
20 ilde 90 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
20 ilde 90 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Tekirdağ'da şüphelinin çantası uyuşturucu deposu çıktı!
Tekirdağ'da şüphelinin çantası uyuşturucu deposu çıktı!
İçişleri Bakanı açıkladı: "Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı açıkladı: "Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı!
Beşiktaş, yarın Konyaspor'a konuk olacak
Beşiktaş, yarın Konyaspor'a konuk olacak
Elmas madenine giden uçak düştü: 6 kişi öldü
Elmas madenine giden uçak düştü: 6 kişi öldü
Zonguldak'ta ölümcül etkiye sahip uyuşturucu yakalandı!
Zonguldak'ta ölümcül etkiye sahip uyuşturucu yakalandı!
Amasya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Amasya'da kahreden kaza! Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var