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Zonguldak'ta ölümcül etkiye sahip uyuşturucu yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta ölümcül etkiye sahip uyuşturucu yakalandı!

Zonguldak'ta narkotik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından E.B. isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon neticesinde ölümcül etkiye sahip 5 gram uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu etkiye sahip hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

E.B., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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