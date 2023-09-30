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Bitlis'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis Tatvan'da kontrolden çıkan 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 01 CEM 09 plakalı otomobil önünde seyreden 33 L 0587 kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen 13 AV 713 plakalı otomobilin de kazaya karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında A.N.H. isimli şahıs hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.

Haber verilmesi üzerinde bölgeye ambulans, polis ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden şahıs ise AFAD ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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