BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Koca'dan Van'da bir doktorun hasta yakınlarınca darbedilmesine tepki

Sağlık Bakanı Koca'dan Van'da bir doktorun hasta yakınlarınca darbedilmesine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde hasta yakınlarınca bir doktorun darbedilmesine tepki gösterdi.

Abone ol

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkezde yaşanan şiddet olayında "bir hekim arkadaşının" yaralandığını anımsattı.

Acil serviste bir hastaya müdahale edilirken olayın gerçekleştiğini aktaran Koca, hadisenin hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp şiddete dönüştüğünü belirtti.

"Savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz"

Koca, paylaşımında, "Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan iki kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergio Ramos kendi kalesine gol attı Sevilla yıkıldı Barcelona kazandı
Sergio Ramos kendi kalesine gol attı Sevilla yıkıldı Barcelona kazandı
Oto gaz silindirinde 522 bin euro bulundu!
Oto gaz silindirinde 522 bin euro bulundu!
Gaziantep FK, Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti
Gaziantep FK, Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti
Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek
BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek
Beyaz Saray: Sırbistan'ı Kosova sınırındaki birliklerini derhal geri çekmeye çağırıyoruz
Beyaz Saray: Sırbistan'ı Kosova sınırındaki birliklerini derhal geri çekmeye çağırıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi
Sağlık Bakanı Koca: 39 hastaya kalp nakli işlemi gerçekleştirildi
Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek
Stoltenberg: NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek
Putin: Dünyadaki hemen hemen her ülkeyi sömürüyorlar
Putin: Dünyadaki hemen hemen her ülkeyi sömürüyorlar
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin, Maraş konusunda KKTC'ye desteğini vurguladı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin, Maraş konusunda KKTC'ye desteğini vurguladı