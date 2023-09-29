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Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

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Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

"Döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde pozitife çevirebiliriz"

S&P'den yapılan açıklamada, "Para ve finans sektörü politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde, görünümü pozitife çevirebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

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