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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin, Maraş konusunda KKTC'ye desteğini vurguladı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Türkiye'nin, Maraş konusunda KKTC'ye desteğini vurguladı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş bölgesi konusundaki kararlarını desteklediğini yineledi.

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Oktay, KKTC'de Maraş bölgesine ziyarette bulundu. Burada yaptığı konuşmada, 2020'de Maraş'ın sahil bölgesinin vatandaşların hizmetine açıldığını hatırlatan Oktay, Türkiye'nin bu duruma destek verdiğinin altını çizdi.

Fuat Oktay, Maraş bölgesinin geçmişte önemli bir turizm merkezi olduğuna işaret ederken, "Burası (Maraş) bir çözüm ümidi ve bir iyi niyetle sadece belki bir anlaşma sağlanabilirse farklı bir şekilde açılabilir düşüncesiyle yine KKTC tarafından iyi niyetli olarak kapalı tutuldu" dedi.

Gelinen noktada Maraş bölgesinin kapalı kalmasının kimseye fayda getirmeyeceğini söyleyen Oktay, bölge insanının Maraş'tan faydalanmasının engellenmemesi gerektiğini kaydetti.

Oktay, Maraş'ın sahil kısmının açılmasının insani amaçlarla yapıldığına dikkati çekerek, açılma sürecinin devam etmesi durumunda Türkiye'nin buna destek vereceğini vurguladı.

Bölgenin çok büyük oranda vakıf arazisi olduğunu dile getiren Oktay, "Vakıflara ait bir bölgenin işgal edilerek, 1878'den itibaren planlı şekilde demografisi değiştirilerek, Müslüman nüfusun, Türk nüfusun buradan Rumlaştırılarak, başka şekilde demografinin değiştirilmesiyle farklı tür oyunlarla vakıf mallarının el değiştirilmesinin mülkiyet değiştirmesini sağlayarak burada bir işgal hareketi yaşanmıştır" diye konuştu.

Oktay, KKTC'nin bölgedeki herkese iyi niyetle yaklaştığını ve Maraş'taki mülkler konusunda komisyon kurduğunu belirterek, "(KKTC) Yine dünyanın da tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu diye bir yapı oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Maraş bölgesinin bir an önce "barışın simgesi" olan bir konuma dönüşmesinin istendiğini söyleyen Oktay, bugün dahi bölgede farklı yerlerden turistlerin bulunduğunun altını çizdi.

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