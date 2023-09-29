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Hollanda'dan Tadic için açıklama! "Ajax'a geri dönecek"

Hollanda'dan Tadic için açıklama! "Ajax'a geri dönecek"

Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'in futbolu bıraktığında Ajax'ın hocası olacağını söyledi.

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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın eski gözlemcisi Freek Jansen, yaz transfer döneminde Hollanda ekibinden Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Voetball International'e konuşan ve Tadic'in günün birinde Ajax'a döneceğinden emin olduğunu belirten Jansen, "Bence birkaç yıl içinde, futbol oynamayı bıraktığında geri dönecek. Tadic'i 10 yıl sonra Ajax'ın teknik direktörü olarak görüyorum. Kendisi de bunu istiyor. Bu tür insanlar gerçek Ajax hissine sahip insanlardır." dedi. 

"Maalesef boşa bir uğraştı"

Tadic'in kulüpten ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atması hakkında da konuşan Jansen, "O, her şeyi bir arada tutmak ve işlerin yolunda gitmesi için gerçekten çok uğraştı. İşlerin yolunda gitmesini istiyordu. Ama bu maalesef boşa bir uğraştı." ifadelerini kullandı. 

"Ne kadar önemli bir isim olduğunu görüyorsunuz"

Ajax'ın şu anda içerisinde bulunduğu durumun Tadic'i üzdüğünü belirten Jansen, "Geçen yıl çok fazla şey yapmak zorunda kaldı. Bu da gözlerden kaçtı. Herkes onu performansı yüzünden eleştirdi ancak soyunma odasında ve antrenman sahasında ne kadar önemli bir isim olduğunu görüyorsunuz. Bunu daha önce de söylemiştim. Şu anda Ajax'ta olanları yaşamak zorunda kalmayacağı konusunda iyi hislerim var." şeklinde konuştu.

Sezon başında katıldığı Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Tadic, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

KAYNAK: BEIN SPORTS

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