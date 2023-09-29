Cihat Yaycı Paşa FETÖ konusunda haklı çıktı! İki günde olanlara bakın!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın geçtiğimiz gün YouTube'daki canlı yayınına katılan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa, FETÖ ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atmış ve FETÖ'nün yeniden harekete geçeceğini söylemişti. Son günlerde yaşanan gelişmeler, Cihat Yaycı Paşa’yı haklı çıkardı.

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Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Paşa, geçtiğimiz gün canlı yayın konuğumuz olmuş ve FETÖ'nün yeniden harekete geçeceğini söylemişti. Cihat Yaycı Paşa'nın dedikleri aynen doğru çıktı ve son birkaç gündür gündemde yer alan konuların arka planından FETÖ çıktı. Peki nelerdi bu yaşananlar?

Düzce'deki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismi Düzce Lisesi olarak değiştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca FETÖ terör örgütü propagandası yapması sebebiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesine sebep olan Kanun Hükmü belgeseli, Altın Portakal Film Festivali yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun açıklamasıyla seçkiye geri alındı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) skandal ByLock kararı.

Gazeteci Abdurrahman Şimşek'in gündeme getirdiği FETÖ'nün ‘garson’ kod isimli görgü tanığının hard diskinden çıkanlar.

FETÖ'cü kaçak Emre Uslu'nun Twitter hesabından ‘yine yeşillendi fındık dalları’ paylaşımı ve bilinen birçok FETÖ'cünün adeta kudurması gibi onlarca gelişme, Cihat Yaycı paşayı haklı çıkardı…

Hadi Özışık ve Cihat Yaycı canlı yayında yaşananları değerlendiriyor.