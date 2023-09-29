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Altın piyasasında son durum! Düşüş var ne kadar oldu?

Altın piyasasında son durum! Düşüş var ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 686 bin 750 liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 635 bin lira, en yüksek 1 milyon 695 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 1 milyon 686 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 160 milyon 434 bin 736,52 lira, işlem miktarı ise 1.307,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 160 milyon 635 bin 645,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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