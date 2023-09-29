Çin Savunma Bakanı Li Şangfu bir aydır kayıp!

Çin'de Savunma Bakanı Li Şangfu, 29 Ağustos'tan bu yana kamuya açık etkinliklere katılmazken, başında bulunduğu kurum ortadan kaybolduğunu doğrulamıyor.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, aylık basın toplantısında, konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta "durumdan haberdar olmadığını" belirtti.

Sözcü Vu, Bakan Li'nin hala görevinin başında olup olmadığını yanıtlamaktan kaçındı.

Li, en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuşmuştu. Bu, Bakan'ın kamuya açık bir etkinlikte son görülüşü olmuştu.

Çinli Bakan'ın 7-8 Eylül'de katılması gereken Çin-Vietnam Yıllık Savunma işbirliği Toplantısı, "sağlık sorunu" gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Li, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 8 Eylül'de ülkenin kuzeydoğusunda konuşlu 78. Ordu Grubu'na yaptığı teftiş ziyaretine de katılmamıştı.

Savunma Bakanlığının açıklamasında, Şi'ye ziyarette, "Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı General Cang Youşia ve diğer üst düzey askeri yetkililerin eşlik ettiği" belirtilirken, Bakan Li'nin adı anılmamıştı.

Devlet Başkanı Şi'nin başkanlık ettiği Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) 15 Eylül'de yapılan toplantısına katılmayan tek üye General Li olmuştu. Komisyon Başkan Yardımcıları General Cang Youşia, General Hı Veydong ve Komisyon üyeleri Genelkurmay Dairesi Başkanı General Liu Cınli, Siyasi İşler Dairesi Başkanı Amiral Miao Hua ve Disiplin İnceleme Komisyonu Sekreteri General Cang Şıngmin toplantıda yer almıştı.

Pekin'de dün düzenlenen, Çin Komünist Partisinin üst düzey yetkilileri ile Devlet Konseyi üyelerinin katıldığı Ulusal Gün resepsiyonunda da Bakan Li'nin yer almadığı gözlendi.

"Yolsuzluk soruşturması" iddiası

ABD'nin Washington Post gazetesi, 15 Eylül'de yayımladığı haberde, "adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere" dayanarak, Li hakkında "yolsuzluk soruşturması" başlatıldığını ve Bakan'ın görevden alındığını iddia etmişti.

Haberde, soruşturmanın askeri donanım tedarikindeki yolsuzlukla bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Donanım Geliştirme Dairesi, Li'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık bir ay önce, temmuz sonunda, askeri donanım tedarik ve ihale süreçlerinde, "düzenleme ve disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Ekim 2017'den yani Li'nin Daire Başkanı olduğu dönemden bu yana tespit edilen "uygunsuz davranışlarla" ilgili ihbarların değerlendirileceğini bildirmişti.

Savunma Bakanı Li, göreve gelmeden önce, 2017-2022 döneminde Merkezi Askeri Komisyona bağlı Donanım Geliştirme Dairesinin başkanlığını yürütmüştü. Li, bu görevi yürütürken, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları ile S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasında rolü olduğu gerekçesiyle 2018'de ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Dışişleri Bakanı'nın görevden alınmasının ardından geldi

Li'nin göz önünden çekilmesi ve hakkındaki iddialar, temmuzda eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın ortadan kaybolması ve görevden alınmasının ardından geldi.

Çin Gang da benzer şekilde yaklaşık 3 hafta ortadan kaybolmuş ve bu sürede önceden planlanan uluslararası toplantılara "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek katılmamış, sonunda 25 Temmuz'da herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmıştı. Eski Bakan'ın akıbeti hala meçhul.